Загроза РФ у Сумській області: у ДПСУ повідомили про ситуацію в регіоні

Оскільки війна триває, то ситуація може змінитися у будь-який момент.

Розпочата Росією війна в Україні досі триває, а тому окупанти можуть у будь-який момент може розпочати наступ на Сумському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На прикладі Харківської області. У будь-який момент, аби, зокрема, розтягнути Сили оборони України, ворог може здійснити дії і на Сумському напрямку. Тому маємо усвідомлювати всю небезпеку і бути готовими, аби протидіяти ворогу на будь-якому напрямку", - каже представник ДПСУ.

Втім, наголосив він, наразі Росія не має достатньо сил для здійснення стратегічний операцій на цьому напрямку. Втім, все може змінитися.

"Якщо говорити про Сумський напрямок, то поки маємо агресію, яку РФ веде проти нашої країни, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуацій. Але на цей час, у Росії недостатньо сил та засобів, аби здійснити вторгнення на Сумському напрямку", – наголосив Демченко.

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін хоче створити "буферну зону" у прикордонних з Росією областях - Сумській та Харківській.

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