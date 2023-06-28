Загроза теракту на Запорізькій АЕС: мер Миколаєва радить зробити запас їжі та води

Напрямок евакуації у разі катастрофи на атомній станції буде залежати від “рози вітрів”.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич порадив мешканцям міста зробити запас їжі та води щонайменше на 5 днів на той випадок, якщо російські окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС.

Про це він говорив у коментарі виданню “ПН”.

За словами Сєнкевича, питання евакуації населення у разі підриву Запорізької АЕС обговорюється на рівні держави.

Також читайте На випадок теракту на ЗАЕС: на Дніпропетровщині розробили план евакуації

“Зараз готуються дії, які потрібно зробити, з огляду на те, який може бути рівень радіації. Напрямок евакуації буде залежати від “рози вітрів”, якщо такий вибух відбудеться. Знаючи рівень підготовки операцій росіян, вони будуть готуватись [до підриву Запорізької АЕС] навіть якщо вітер буде в напрямку Росії”, - зауважив при цьому мер Миколаєва.

Він запевнив, що у разі небезпеки про усі необхідні дії буде оголошено централізовано.

“Сьогодні можна сказати містянам, що вони повинні мати п'ятиденний набір харчування та води про всяк випадок. Це вже можна готувати, щоб він завжди був”, - додав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, українська влада підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. У кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км.

Читайте також: