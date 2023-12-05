Загроза ударних БпЛА: у низці областей оголошена повітряна тривога

Ближче до ночі 5 грудня армія РФ випустила по території України іранські дрони-камікадзе "Шахед". Станом на 22:59 було зафіксовано рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також відзначається, що є загроза застосування безпілотників з півночі на Харківщині.

Сигнал повітряної тривоги оголосили у таких областях:

Київська;

Черкаська;

Вінницька;

Хмельницька;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Запорізька.

Актуальна карта повітряних тривог

О 23:18 дані оновилися: "почервоніла" й Полтавська область. За 8 хвилин під загрозою опинилися також Миколаївська та Херсонська області. Ще згодом – Житомирська й Донецька області.

Нагадаємо, ввечері 5 грудня вибухи пролунали в Одесі. Зазначалося, що працює ППО.

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