Загроза ударних БпЛА: у низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення.
Ближче до ночі 5 грудня армія РФ випустила по території України іранські дрони-камікадзе "Шахед". Станом на 22:59 було зафіксовано рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Також відзначається, що є загроза застосування безпілотників з півночі на Харківщині.
Сигнал повітряної тривоги оголосили у таких областях:
- Київська;
- Черкаська;
- Вінницька;
- Хмельницька;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Запорізька.
О 23:18 дані оновилися: "почервоніла" й Полтавська область. За 8 хвилин під загрозою опинилися також Миколаївська та Херсонська області. Ще згодом – Житомирська й Донецька області.
Нагадаємо, ввечері 5 грудня вибухи пролунали в Одесі. Зазначалося, що працює ППО.
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