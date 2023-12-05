Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загроза ударних БпЛА: у низці областей оголошена повітряна тривога

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
1393
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загроза ударних БпЛА: у низці областей оголошена повітряна тривога

Сирена / Ілюстративне фото

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення.

Ближче до ночі 5 грудня армія РФ випустила по території України іранські дрони-камікадзе "Шахед". Станом на 22:59 було зафіксовано рух ударних БпЛА з Черкаської області в напрямку Київщини. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також відзначається, що є загроза застосування безпілотників з півночі на Харківщині. 

Сигнал повітряної тривоги оголосили у таких областях: 

  • Київська;
  • Черкаська;
  • Вінницька;
  • Хмельницька;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Запорізька.
Актуальна карта повітряних тривог / ©
Актуальна карта повітряних тривог

О 23:18 дані оновилися: "почервоніла" й Полтавська область. За 8 хвилин під загрозою опинилися також Миколаївська та Херсонська області. Ще згодом – Житомирська й Донецька області.

Нагадаємо, ввечері 5 грудня вибухи пролунали в Одесі. Зазначалося, що працює ППО.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1393
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація