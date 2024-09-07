Загроза від іранських балістичних ракет: які українські міста у серйозній небезпеці

Протягом наступних кількох тижнів Україні можуть загрожувати оперативно-тактичні балістичні ракети, які РФ отримає від Ірану, - Fath-360. Прифронтові українські міста опиняються у небезпеці.

Які загрози існують, пояснили аналітики проєкту Defense Express.

"Зараз йдеться по те, що на початку вересня цього року росіяни отримали 200 оперативно-тактичних балістичних ракет Fath-360, які скоріше за все були доставлені морським шляхом в один із російських портів на Каспійському морі", - зауважують експерти.

За наявними даними, стартова маса такої ракети складає близько 800 кг, з яких 150 кг припадає безпосередньо на бойову частину. Швидкість польоту - приблизно 4900 км/год). Відома максимальна дальність польоту – 80-120 км. Ракета має комбіновану систему наведення, яка поєднує інерційну та супутникову навігацію.

Аналітики зауважують, що ракета Fath-360, яку начебто вже передали росіянам, є по суті зменшеною копією більш далекобійних ракет Fateh-110.

"Якщо далі виходити саме із характеристик Fath-360, то можемо припустити, що ці ракети росіяни можуть застосувати саме в боях на Сході, для ударів по позиціям наших військ, або ж для ударів по прифронтових містах - як то Покровськ, Суми та Харків", - йдеться у матеріалі Defense Express.

Також фахівці зауважують, що росіяни та іранці в процесі "трансферу" ракетних технологій могли піти на певні заходи дезінформації, а тому "по факту могли бути передані не Fath-360, а саме більш потужніші Fateh-110".

Нагадаємо, Wall Street Journal з посиланням на анонімних європейських та американських чиновників повідомило, що Іран відправив до Росії балістичні ракети. Ця новина з’явилася на тлі того, що Росія значно посилила повітряні та ракетні удари по кількох містах і стратегічній інфраструктурі в Україні.

Після інформації у ЗМІ Україна зробила заяву та попередила Іран "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин - на тлі можливого передавання балістичних ракет Росії.

Нова загроза! Іран передав Росії балістичні ракети!

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