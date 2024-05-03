Загроза від ворога під час Великодня: СБУ дала рекомендації громадянам щодо заходів безпеки

Ворог, традиційно, може вдатися до створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України.
Росія постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах. Також агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави.
Про це пише СБУ.
Серед потенційних цілей армії РФ – місця масового перебування людей. Так, СБУ закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:
- обмежити відвідування масових заходів;
- не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.
Раніше йшлося про те, що ворог готує удари по Україні перед Великоднем і "качає" новий скандал.
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