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Загроза від ворожих літаків та провал голосування в Палаті представників щодо допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 7 лютого 2024 року

Загроза від ворожих літаків та провал голосування в Палаті представників щодо допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 7 лютого 2024 року

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>
  • В Умані та Новомосковську пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Палата представників провалила законопроєкт республіканців щодо допомоги лише Ізраїлю Читати далі –>
  • Республіканська партія Сенату заблокує угоду про кордон, залишивши Україну в підвішеному стані - The Hill Читати далі –>
  • В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях Читати далі –>

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