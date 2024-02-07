Загроза від ворожих літаків та провал голосування в Палаті представників щодо допомоги Ізраїлю: головні новини ночі 7 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>
- В Умані та Новомосковську пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Палата представників провалила законопроєкт республіканців щодо допомоги лише Ізраїлю Читати далі –>
- Республіканська партія Сенату заблокує угоду про кордон, залишивши Україну в підвішеному стані - The Hill Читати далі –>
- В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях Читати далі –>
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