Загроза витоку радіації на ЧАЕС після удару дрона: що каже головний інженер

Після того, як російський дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС, існує ймовірність виходу радіоактивних речовин.

Про це сказав головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук під час брифінгу в п’ятницю, 14 лютого, передає Укрінформ.

За його словами, старе укриття, якому вже майже 40 років, після удару безпілотника зазнало пошкодження, тому зменшилася його захисна функція.

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"Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття”, - сказав він.

Однак, за його словами, наразі такої загрози немає, ситуація на ЧАЕС контрольована.

“Перевищення контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився", — наголосив він.

Нагадаємо, після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильної АЕС рятувальники виявили кілька місць пошкоджень і ліквідували усі загоряння.

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