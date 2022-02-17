Загроза вторгнення РФ: хто найчастіше в Україні купує зброю та чи збільшився ажіотаж

Загроза вторгнення РФ: хто найчастіше в Україні купує зброю та чи збільшився ажіотаж

Інформація про те, що люди почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.

В Україні зброю переважно купляють ті громадяни, які вже мають на це дозвіл та володіють нею.

Про це розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, інформація про те, що люди почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності.

"Так, люди купляють. Але частіше зброю купляють ті, які вже мають зброю. Я б не сказав, що громадяни України, які раніше не мали її, постійно отримують дозволи на зброю. Я б не сказав, що збільшилася кількість людей, які не мали ніколи зброї (та придбали її. — Ред.). Взагалі, переважно купляють зброю ті люди, які вже мають дозвіл, мають одну, дві або більше одиниць. Доозброюються", — сказав заступник голови Нацполіції.

Він запевнив, що поліція ретельно контролює обіг зброї та постійно перевіряє умови її зберігання.

"Нацполіція постійно здійснює контроль за обігом зброї, зокрема мисливської, для попередження фактів неправомірного використання та поводження", — підсумував Фацевич.

Як отримати дозвіл на зброю

Заступник голови Нацполіції розповів, як отримати дозволу на придбання і зберігання мисливської зброї.

Для цього потрібно: написати заяву до поліції, до якої долучити пакет документів, пройти навчання. Після отримання дозволу та придбання зброї, її необхідно зареєструвати за місцем проживання, аби правоохоронці тримали на контролі.

"Люди купляють або спортивну, або мисливську зброю. І повний пакет документів, і спецперевірку, і навчання людина проходить", — сказав Фацевич.

Раніше повідомлялося, чи штурмують люди магазини та зброярні на тлі інформації про ймовірне вторгнення РФ.

Нагадаємо, очільник МВС Денис Монастирський виступив проти легалізації вогнепальної зброї.

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