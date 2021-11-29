Серед українців "сіють паніку": у Міноборони прокоментували загрозу вторгнення РФ

В оборонному відомстві зауважили, що "будь-що може стати пусковим гачком" для Кремля.

На тлі загострення ситуації на кордоні з Україною та інформаційної кампанії, яка "сіє страх" у суспільстві, Росія шукає найменший привід для реалізації своїх планів.

Відповідну заяву заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила в етері передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Посадовиця наголосила, що "напад, або порушення нашої територіальної цілісності відбувся в 2014 році".

"Навіть якщо ми говоримо про загострення, то йдеться про розширення ескалації вглиб території України, - зазначила вона. - Наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно зараз можна говорити про загострення, але вона така сама як весною це було".

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Водночас, за словами Маляр, разом із повідомленнями про загострення ситуації на українсько-російському кордоні розпочалася інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".

"І на тлі цих заяв, що дійсно є загострення, що є інформаційна потужна кампанія, якої, скажімо, не було весною, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани", - продовила заступниця очільника оборонного відомства.

На її переконання, "на сьогодні будь-що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації".

"Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові", - запевнила Маляр, додавши, що українська розвідка має інформацію щодо розташування російський військ на кордоні, однак їхня інтерпретація і прогнози наразі є предметом дискусії та аналізу.

Окрім того, зазначила посадовиця, подібне загострення "у нас відбувається регулярно".

"Тобто ЗСУ, наша розвідка, міністерство оборони - ми спостерігаємо безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території. Таких періодів дуже багато, коли збільшується загроза, коли зменшується", - вказала Маляр.

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Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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