Загроза вторгнення Росії: поліцію по всій Україні перевели на посилений режим

Загроза вторгнення Росії: поліцію по всій Україні перевели на посилений режим

Посилений режим несення служби діятиме від 14 до 19 лютого.

На тлі повідомлень про ймовірну ескалацію з боку Росії увесь особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби.

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Він наголосив, що посилений режим поліції у всіх областях - "це не додатковий привід для паніки. Це для захисту та повної готовності".

Що зміниться для населення України:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Як пояснив керівник Нацполіції, посилений режим несення служби ухвалили, щоб швидше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

Варто зазначити, що західні ЗМІ повідомили, що ЦРУ та американські військові надіслали НАТО та союзникам інформацію про можливий напад Росії на Україну 16 лютого. Таку ж інформацію союзникам ніби повідомив і президент США Джо Байден, пише видання Politico з посиланням на джерела.

Водночас у Пентагоні не підтвердили інформацію, що ніби Росія планує повномасштабний військовий наступ на Україну 16 лютого.

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