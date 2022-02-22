Загроза вторгнення Росії: в якому режимі працює бізнес в Україні

3% керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон.

На тлі російської агресії 90% членів Європейської Бізнес Асоціації продовжують працювати у звичайному режимі.

Про це повідомили в ЄБА 22 лютого за підсумками експрес-опитування 53 керівників компаній-членів асоціації, проведеного 21 лютого.

З них близько 70% компаній вже мають плани "Б" щодо дій у надзвичайних ситуаціях. При цьому 15% повідомляють про готовність до релокації, однак наразі залишаються в Україні та продовжують стежити за перебігом подій.

Тільки 3% керівників бізнесів повідомили про виїзд за кордон, інші 11% – про від’їзд їхніх родин, втім деякі зробили це на вимогу головних офісів компаній.

"Надзвичайно вражає витримка та стійкість наших компаній, які продовжують працювати та вірять у краще майбутнє для України", – заявила виконавча директорка асоціації Анна Дерев'янко.

В ЄБА додали, що їхні офіси в.Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові також продовжують працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, 21 лютого ввечері президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання нібито незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають ще від 2014 року.

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