Загроза ядерній безпеці Європи через дії росіян на ЧАЕС і "Оскар-2022": головні новини ночі 28 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 28 березня:
- "Тиждень планується дуже насиченим": нічне звернення президента Зеленського. Читати далі –>
- Росіяни продовжують мілітаризувати зону відчуження ЧАЕС, тому Україна вимагає від ООН направити туди місію. Читати далі –>
- Українські захисники вже в 12 раз розбили російських окупантів у Чорнобаївці. Читати далі –>
- "Оскар-2022": список лауреатів цьогорічної премії. Читати далі –>
- Росіяни затихли на Поліссі та Сіверщині і відводять війська з-під Сум: нічне зведення штабу. Читати далі –>
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