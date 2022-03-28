Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Загроза ядерній безпеці Європи через дії росіян на ЧАЕС і "Оскар-2022": головні новини ночі 28 березня

Дата публікації
Перегляди
5502
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загроза ядерній безпеці Європи через дії росіян на ЧАЕС і "Оскар-2022": головні новини ночі 28 березня

Чорнобильська АЕС / Instagram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 28 березня: 

  • "Тиждень планується дуже насиченим": нічне звернення президента Зеленського. Читати далі –>
  • Росіяни продовжують мілітаризувати зону відчуження ЧАЕС, тому Україна вимагає від ООН направити туди місію. Читати далі –>
  • Українські захисники вже в 12 раз розбили російських окупантів у Чорнобаївці. Читати далі –>
  • "Оскар-2022": список лауреатів цьогорічної премії. Читати далі –>
  • Росіяни затихли на Поліссі та Сіверщині і відводять війська з-під Сум: нічне зведення штабу. Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація