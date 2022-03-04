Загроза ядерної катастрофи: що відбувається на ЗАЕС через обстріли російських військових

Реактори у небезпеці.
В ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.
За повідомленням пресслужби снаряди потрапляють просто по блоках, поруч з небезпечним ядерним виробництвом. Також на АЕС розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива.
Пізніше з'явилася інформація, що за територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння. У пресслужбі ЗАЕС повідомили, ніби російські окупанти потрапили і в перший блок атомної станції. Наскільки це відповідає дійсності, поки невідомо. Окупанти не підпускають пожежників, аби ті загасили вогонь.
Президент України Володимир Зеленський через пожежу на Запорізький АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.
Володимир Зеленський нагадав світовій спільноті про трагедію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
"Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до усіх людей, хто знає слово "Чорнобиль", хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам — російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні — Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар", — сказав глава держави.
За його словами, на Запорізькій АЕС — шість енергоблоків. Тоді як у Чорнобилі вибухнув один енергоблок.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії людства вдалася до ядерного терору під час ведення загарбницької війни проти України.
"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - сказав в. о. генерального директора Запорізької АЕС Ігор Мурашов.
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) зв'язалася з представниками української влади через пожежу на Запорізький АЕС.
Президент США Джо Байден переговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленський про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Вона виникла вночі 4 березня через обстріли російських окупантів.
"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність у цьому районі та дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", - ідеться в повідомленні Білого дому.
Там додали, що "президент Байден також розмовляв сьогодні ввечері із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США та адміністратором Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі, щоб отримати оновлення щодо ситуації на станції. Президента й надалі регулярно інформуватимуть".
Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН найближчим часом через ситуацію навколо Запорізької АЕС.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.