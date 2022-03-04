Загроза ядерної катастрофи: що відбувається на ЗАЕС через обстріли російських військових

Загроза ядерної катастрофи: що відбувається на ЗАЕС через обстріли російських військових

Реактори у небезпеці.

В ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За повідомленням пресслужби снаряди потрапляють просто по блоках, поруч з небезпечним ядерним виробництвом. Також на АЕС розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

Пізніше з'явилася інформація, що за територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння. У пресслужбі ЗАЕС повідомили, ніби російські окупанти потрапили і в перший блок атомної станції. Наскільки це відповідає дійсності, поки невідомо. Окупанти не підпускають пожежників, аби ті загасили вогонь.

Президент України Володимир Зеленський через пожежу на Запорізький АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.

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Володимир Зеленський нагадав світовій спільноті про трагедію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

"Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до усіх людей, хто знає слово "Чорнобиль", хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам — російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні — Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар", — сказав глава держави.

За його словами, на Запорізькій АЕС — шість енергоблоків. Тоді як у Чорнобилі вибухнув один енергоблок.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії людства вдалася до ядерного терору під час ведення загарбницької війни проти України.

"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - сказав в. о. генерального директора Запорізької АЕС Ігор Мурашов.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) зв'язалася з представниками української влади через пожежу на Запорізький АЕС.

Президент США Джо Байден переговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленський про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Вона виникла вночі 4 березня через обстріли російських окупантів.

"Президент Джо Байден розмовляв сьогодні ввечері з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати інформацію про пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Президент Байден приєднався до президента Зеленського, який закликав Росію припинити військову діяльність у цьому районі та дозволити пожежникам і рятувальникам доступ до місця події", - ідеться в повідомленні Білого дому.

Там додали, що "президент Байден також розмовляв сьогодні ввечері із заступником міністра ядерної безпеки Департаменту енергетики США та адміністратором Національного управління ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі, щоб отримати оновлення щодо ситуації на станції. Президента й надалі регулярно інформуватимуть".

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН найближчим часом через ситуацію навколо Запорізької АЕС.