"Загроза є завжди": Братчук про підготовку Запоріжжя до оборони

Сподіватися на те, що ворог зупиниться на досягнутому, не варто.

Місто Запоріжжя готується до оборони, є відповідні лінії оборони. Наші підрозділи мають завдання з проведення оборонної операції у разі необхідності. Вона сьогодні і проводиться.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" сказав речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

Ворог не припиняє штурмових дій, зокрема, на Роботинському напрямку. Диверсійно-розвідувальні групи фіксуються і Херсонському, і на Запорізькому напрямках. Тож треба оцінювати реальні загрози.

"Загроза є завжди. Ворог перебуває на нашій території, причому величезним угруповуванням. Не треба робити сенсації, начебто він зараз звалився на голову. Вони (росіяни - ред.) є, вони планують відповідні дії", – наголосив він.

Ми бачимо, додає він, що військові армії РФ активно атакують по Курахівському та Покровському напрямку. Гарантії, що ворог на цьому зупиниться, немає.

Раніше йшлося про те, що у розмовах про Запорізький напрямок і підготовку дій ворога на ньому важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя. Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони.

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