Загроза з Білорусі: прикордонники пояснили рух військової техніки біля кордонів України

Рух білоруської військової техніки біля кордону з Україною був пов'язаний з навчаннями біля села Саки Брестської області Білорусі.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.

Раніше про переміщення військової техніки повідомив білоруський моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Це повідомлення не стосувалося того, що техніку перекидають до кордону з Україною, а виключно у напрямку Бреста, до однієї з точок, де проходили навчання", - прокоментував Демченко.

За його словами, прикордонники не фіксують якогось угруповання, яке б перекидали саме до українського кордону. Також на теперішній час не відбувається переміщення техніки чи особового складу на території Білорусі.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх сил Польщі повідомили про наміри "ущільнити" стіну на кордоні із Білоруссю, бо "мігранти її гнуть".

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