Загроза з Білорусі: прикордонники пояснили рух військової техніки біля кордонів України

Білоруська армія проводить навчання поблизу Бреста.
Рух білоруської військової техніки біля кордону з Україною був пов'язаний з навчаннями біля села Саки Брестської області Білорусі.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.
Раніше про переміщення військової техніки повідомив білоруський моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
"Це повідомлення не стосувалося того, що техніку перекидають до кордону з Україною, а виключно у напрямку Бреста, до однієї з точок, де проходили навчання", - прокоментував Демченко.
За його словами, прикордонники не фіксують якогось угруповання, яке б перекидали саме до українського кордону. Також на теперішній час не відбувається переміщення техніки чи особового складу на території Білорусі.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх сил Польщі повідомили про наміри "ущільнити" стіну на кордоні із Білоруссю, бо "мігранти її гнуть".
Читайте також: