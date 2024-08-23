Загроза з Білорусі залишається: в ДПСУ назвали причину та описали ситуацію

У Держприкордонслужбі наголосили, треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, "допоки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Росії".

Напрямок лінії кордону з Білоруссю залишається загрозливим для України. Однак наразі в сусідній державі поблизу кордону не фіксується переміщення техніки чи особового складу.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.

Підрозділи української розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, і наскільки воно може бути загрозливим для держави, щоб аналізувати всю ситуацію, і щоб мати можливість "вчасно реагувати на ті виклики, які можуть іти з території Білорусі".

"Але загалом цей напрямок для нас і так залишається загрозливим, як і раніше, бо Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні, яку країна-терорист розв’язала проти нашої держави", – сказав речник ДПСУ.

Водночас він зазначив, що наразі у Білорусі поблизу кордону з Україною не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу.

"Загалом по лінії кордону за останній період не було якихось нестандартних ситуацій або дій з боку Білорусі щодо дестабілізації, чи яка б стосувалась безпосередньо лінії нашого кордону. Однак ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, допоки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Росії", – сказав Демченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО поблизу українського кордону. Це сталося після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що майже третина білоруських військ буде розміщена вздовж кордону з Україною.

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