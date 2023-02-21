"Загроза з півночі зараз є мінімальною": Наєв показав військові навчання на Київщині (відео)

На Київщині тривають військові навчання, ситуація на цьому напряску наразі стабільна і контрольована.

У Північній операційній зоні тривають оперативно-тактичні навчання з охорони та оборони особливо-важливих державних об'єктів критичної інфраструктури під час ведення бойових дій "Оксиморон-2023". Наразі загроза з півночі проти України є мінімальною.

Про це повідомили в Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ.

Зазначається, що в Київській області проведено тактико-спеціальне навчання Сил оборони України з оборони зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Ці тренування відбувається на постійній основі.

"Спочатку військовослужбовці готуються у складі своїх підрозділів окремо. Через певний період відбуваються спільні тренування та навчання, в ході яких військовослужбовці відточують свої навички в умовах наближених до бойових", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив генерал-лейтенант Сергія Наєв, командири та штаби передбачають маневри військ та інші військові заходи задля того, щоб у будь-який час вчасно відреагувати на можливі дії ворога.

"Зараз загроза з півночі проти України є мінімальною. Крім того, проведено низку комплексів і заходів, які унеможливлюють прохід ворожих сил через кордон", - заявив Наєв.

Він додав, що Сили оборони постійно зміцнюють державний кордон України на Київському напрямку. Зокрема, облаштовуються та утворюються відповідні загородження, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку

"Зараз на Київському напрямку ситуація стабільна та контрольована", - підсумував Наєв.

Нагадаємо, за оцінками Жданова, 300 тисяч окупантів, які РФ тримала як резерв і готувала на своїх полігонах, уже в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія атакує на 5 напрямках.

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