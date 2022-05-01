Загроза з Придністров'я: ЗСУ повідомили про "диверсійну заготовку" окупантів на Одещині

Загроза з Придністров'я: ЗСУ повідомили про "диверсійну заготовку" окупантів на Одещині

Росіяни намагаються розхитати ситуацію на прикордонних територіях Одещини і сподіваються втягнути невизнане Придністров'я у війну проти України.

Ворог активізувався напередодні 2 травня – річниці трагічних подій у Будинку профспілок в Одесі.

Про це пише оперативне командування "Південь".

"Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил", – йдеться в повідомленні.

Стало відомо про диверсійну заготовку – тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до Путіна із проханням про захист від нападу ЗСУ.

"Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано", – зазначили в ОК "Південь".

Напередодні поминальних днів військові нагадують про необхідність бути пильними і свідомими, уникати масових скупчень людей, дотримуватися обмежень комендантської години, не наражати себе на небезпеку відвідуванням заборонених зон та територій.

Раніше повідомлялося, що у Придністров'ї російська пропаганда поширює брехню про загрозу з боку України.

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