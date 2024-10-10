Спостерігається загроза застосування авіаційних засобів ураження - ПС ЗСУ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.

"Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться також у іншому повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вдарили КАБами по Харкову. Одна влучила у багатоповерхівку, є постраждалі, зокрема двоє дітей. Також вибухи пролунали у низці регіонів України. В ніч проти 3 жовтня армія РФ масовано атакувала українські міста безпілотниками.

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