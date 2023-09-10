Загроза застосування балістичного озброєння в східних областях - Повітряні Сили ЗСУ

Увага, загроза застосування балістичного озброєння в східних областях.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Кіровоградській області.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.

Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях.