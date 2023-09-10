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Загроза застосування балістичного озброєння в східних областях - Повітряні Сили ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Загроза застосування балістичного озброєння в східних областях - Повітряні Сили ЗСУ

Повітряна тривога охопила значну територію України / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога шириться Україною.

Увага, загроза застосування балістичного озброєння в східних областях.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА  у Кіровоградській області. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях

Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку. 

Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях. 

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