Загроза застосування балістичного озброєння в східних областях - Повітряні Сили ЗСУ

Повітряна тривога шириться Україною.
Увага, загроза застосування балістичного озброєння в східних областях.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Також українські військові попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Кіровоградській області.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.
Додамо, що Повітряні Сили попередили про рух ударних безпілотників у бік Полтавщини та ракетну небезпеку.
Також пізніше у Києві пролунали вибухи: перебувайте в укриттях.
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