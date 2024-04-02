Загрoза застoсування БПЛA типу "Shahed" з південнoго напрямкy - монітрингові канали

У ніч проти 2 квітня 2024 року півдню України загрожували ворожі безпілотники.

Повітряна тривога була оголошена у Херсонській та Дніпропетровській областях.

"Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!", - підтвердили інформацію у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначимо, що керована авіаційна ракета Х-59, яку знищили 30 березня о 14:50, летіла на Дніпро. Її вдалося ліквідувати в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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