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Загрoза застoсування БПЛA типу "Shahed" з південнoго напрямкy - монітрингові канали

Загрoза застoсування БПЛA типу "Shahed" з південнoго напрямкy - монітрингові канали

Дрони продовжують дошкуляти українцям / Фото: ТСН.ua

Закликаємо перебувати у безпечному просторі.

У ніч проти 2 квітня 2024 року півдню України загрожували ворожі безпілотники.

Повітряна тривога була оголошена у Херсонській та Дніпропетровській областях. 

"Херсонська та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА з півдня!", - підтвердили інформацію у Повітряних Силах ЗСУ. 

Зазначимо, що керована авіаційна ракета Х-59, яку знищили 30 березня о 14:50, летіла на Дніпро. Її вдалося ліквідувати в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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