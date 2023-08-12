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Загроза застосування ворожого балістичного озброєння в кількох українських областях: прямуйте в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Загроза застосування ворожого балістичного озброєння в кількох українських областях: прямуйте в укриття

Ось такий вигляд нині має карта повітряних тривог / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога, зокрема, оголошена, у Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим. 

Тому потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників

Також у Криму пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові канали та місцеві очевидці.

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