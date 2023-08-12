Загроза застосування ворожого балістичного озброєння в кількох українських областях: прямуйте в укриття

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога, зокрема, оголошена, у Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.

Тому потурбуйтеся про власну безпеку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Також у Криму пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові канали та місцеві очевидці.