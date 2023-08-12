Загроза застосування ворожого балістичного озброєння в кількох українських областях: прямуйте в укриття

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога, зокрема, оголошена, у Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.
Тому потурбуйтеся про власну безпеку.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
Також у Криму пролунали вибухи. Про це повідомили моніторингові канали та місцеві очевидці.
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