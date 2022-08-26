Загроза зберігається, хоча штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв

Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного – а відповідно і кількість «Калібрів» до 12.

Про це інформує оперативне командування "Південь"

Однак, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності.

"Пам’ятайте про обов’язковість дотримання заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не випробовуйте долю в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні. Тримаймо стрій! Разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Тим часом увечері 20 серпня в окупованому Севастополі знову було чутно вибухи (відео).

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр".

Як повідомлялося, Жданов озвучив три варіанти, що чекає на армію Путіна у Херсоні.

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