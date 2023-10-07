Загроза збитків на мільйони гривень: в Україні зафіксували щонайменше 4 хвилі кібератак

Протягом серпня–вересня 2023 року угрупування вже неодноразово здійснювало спроби викрасти десятки мільйонів гривень.

В період від 2 по 6 жовтня 2023 року в України здійснили щонайменше чотири хвилі кібератак.

Про це інформує Державна служба спецзв'язку та захисту інформації.

Зазначається, атаки були здійснені угрупуванням UAC-0006 із застосуванням шкідливої програми SmokeLoader.

"Для надсилання електронних листів застосовуються скомпрометовані електронні поштові скриньки, а перенесення віруса на комп'ютер здійснюється кількома способами. У вкладенні до листа зазвичай міститься PDF-файл, відкриття якого призведе до завантаження архіву або відразу сам архів. Запуск його шкідливого вмісту призведе до ураження комп'ютера шкідливим програмним забезпечення SmokeLoader", - мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що типовий зловмисний задум угрупування UAC-0006 полягає в ураженні бухгалтерських комп'ютерів, за допомогою яких здійснюється забезпечення фінансової діяльності, а також викраденні автентифікаційних даних та створенні несанкціонованих платежів.

Протягом серпня–вересня 2023 року згадане угрупування вже неодноразово здійснювало спроби викрасти десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, хакерські угруповання, які співпрацюють з російською військовою розвідкою, розсилають електронні листи з небезпечним контентом, замаскованим під інформаційні повідомлення.

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