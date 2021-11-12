Загрожує 115 років ув'язнення: у Польщі затримали українського хакера

Хакер із спільником вимагали гроші з підприємств.

У Польщі затримали 22-річного громадянина України, який разом зі спільником з Росії скоював хакерські атаки на підприємства у різних куточках світу та вимагав з них гроші за відновлення нормального функціонування.

Про це повідомляє dobreprogramy.pl.

Громадянин України Ярослав Васінський разом з 28-річним росіянином Євгеном Поланіним створили кіберзлочинну групу, яка за допомогою програми-вимагача атакувала підприємства по всьому світу.



Українець з 2019 року керував IT-компанією, зареєстрованою в Любліні. Він отримував доступ до внутрішніх комп’ютерних мереж IT-компанії Kaseya з Майамі (Флорида, США), далі встановлював там шкідливе програмне забезпечення, яке зашифровувало дані.

Хакери завдяки доступу отримували контроль над комп’ютерами деяких клієнтів Kaseya. Далі це паралізовувало системи близько 7 тисяч комп’ютерів у 1,5 тисячі компаній по всьому світу.



Щоб відновити нормальну роботу системи, хакери вимагали у компаній-жертв кошти - близько 70 млн. євро.

8 жовтня федеральний суд Техасу видав ордер на арешт учасників кібергрупи. Минулого тижня українця заарештували, коли він намагався перейти кордон у Дорогуську. Його спільник поки на волі. В межах розслідуванняу нього конфіскували 6 мільйонів доларів, які той мав отримати як викуп, сплачений жертвами атаки.



Ярослава Васінського планують екстрадиювати до США, де його й судитимуть. В разі визнання українця винним за всіма висунутими йому звинуваченнями йому загрожує 115 років позбавлення волі.



Нагадаємо, що хакери Корейської Народно-Демократичної Республіки намагалися вкрасти інформацію у багатонаціональної медико-біологічної компанії, яка виробляє вакцини проти COVID-19.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання