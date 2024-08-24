Загрожують українській ідентичності та культурі: британська розвідка звернула увагу на заяви Рогозіна

Рогозін похвалився знищенням книг.
Британська розвідка звернула увагу на українофобські заяви Дмитра Рогозіна, який хвалиться спаленням українських книг та закликає до знищення всього українського. У Міністерстві оборони Британії зазначають, що це свідчить про прагнення РФ знищити українську ідентичність.
Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.
Аналітики звернули увагу на заяви Рогозіна, у яких він закликає "випалювати все українське під корінь" та заявляє про те, що "будь-яке перемир'я - це вірна смерть для наших дітей".
У Британії вважають, що такі заяви українофобів загрожують українській ідентичності та культурі. Там додали, що Росія, попри заяви про мирні переговори не відмовляється від своїх максимальних цілей - знищити Україну.
"І це попри нібито готовність Росії до переговорів, про що 1 липня 2024 року повторив речник президента Дмитро Пєсков. У 2017 році Путін заявив, що небагато країн мають суверенітет", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прихвостень Путіна Рогозін хотів ударити космічною ракетою по Україні.
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