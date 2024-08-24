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Загрожують українській ідентичності та культурі: британська розвідка звернула увагу на заяви Рогозіна

Загрожують українській ідентичності та культурі: британська розвідка звернула увагу на заяви Рогозіна

У Британії звернули увагу на українофобські заяви Рогозіна / Фото: Getty Images

Рогозін похвалився знищенням книг.

Британська розвідка звернула увагу на українофобські заяви Дмитра Рогозіна, який хвалиться спаленням українських книг та закликає до знищення всього українського. У Міністерстві оборони Британії зазначають, що це свідчить про прагнення РФ знищити українську ідентичність. 

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики звернули увагу на заяви Рогозіна, у яких він закликає "випалювати все українське під корінь" та заявляє про те, що "будь-яке перемир'я - це вірна смерть для наших дітей". 

У Британії вважають, що такі заяви українофобів загрожують українській ідентичності та культурі. Там додали, що Росія, попри заяви про мирні переговори не відмовляється від своїх максимальних цілей - знищити Україну. 

"І це попри нібито готовність Росії до переговорів, про що 1 липня 2024 року повторив речник президента Дмитро Пєсков. У 2017 році Путін заявив, що небагато країн мають суверенітет", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, прихвостень Путіна Рогозін хотів ударити космічною ракетою по Україні

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