Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та артилерійських обстрілів залишаються актуальними - ОК "Південь"

Не виключені ракетні удари, атаки дронами-камікадзе та ракетно-артилерійські обстріли по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. У випадку виявлення підозрілих та небезпечних предметів на суші, в морі, в повітрі, негайно сповіщайте компетентні органи.

Пам’ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте не перевірену.

«Ми продовжуємо виборювати мир і свободу, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота.

Разом ми сильніші. І все в нас буде - Україна!», - йдеться у повідомленні.

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