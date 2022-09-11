Загрози ракетних ударів залишаються актуальними - оперативне командування "Південь"

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Крім того, в Чорному морі, тримаючись у ракетобезпечному районі, вздовж кримського узбережжя маневрують бойові кораблі, серед яких надводних ракетоносії, що тримають напоготові крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Штормове море не сприяє пляжному відпочинку і ще раз нагадує про мінну загрозу.

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"Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою розвиток ситуації в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації, не поширюйте дані про дії і знаходження наших підрозділів, пам'ятайте, що вони ризикуючи життям заради вашої безпеки та захисту. Ми сильні, коли разом! Тож разом до Перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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