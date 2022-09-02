Завантаження очікують 64 судна: в чорноморських портах спостерігається рекордна черга кораблів

З чорноморських портів, які розблокували в кінці літа, відправили вже почти два млн тонн аграрної продукції. Тим часом у “зерновий коридор” хочуть увійти ще 64 судна.

В чорноморських портах перебувають 64 судна, які планують увійти через “зерновий коридор”.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив заступник голови Адміністрації морських портів України по взаємодії з органами влади Дмитро Баринов.

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За його словами, станом на 1 вересня з розблокованих портів відправлено в інші країни 1,7 млн тонн аграрної продукції. 70 суден зайшло в наші порти та стільки ж вийшло в порти призначення. В цілому експорт відновили в понад 20 країн.

Крім того, Адміністрація морських портів вже має заявки на входження ще 64 суден на завантаження.

“Протягом серпня рівень фрахту і рівень страхових тарифів знижуються. Тобто бізнес повірив, що це працює. І черга суден, яка спостерігається в турецьких територіальних водах, це доводить. Іноземні судновласники та покупці повертаються в Україну, і ми експортуємо (продукцію) в більш ніж 20 країн світу. Зараз найбільше до Туреччини, Єгипту, Південної Кореї та Європи", - повідомили в Адміністрація морських портів.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти посеред зруйнованого кварталу почали відбудовувати дитячий садочок.

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