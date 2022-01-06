Загубився дорогою з лісу: на Закарпатті шукають 13-річного хлопчика (фото, прикмети)

Загубився дорогою з лісу: на Закарпатті шукають 13-річного хлопчика (фото, прикмети)

Хлопчик протягом двох днів проживав у будиночку лісника та допомагав 24-річному сусідові заготовляти дрова на зиму.

У Закарпатській області поліція розшукує хлопчика, який загубився дорогою з лісу. 13-річний Богдан Щерба зник ввечері 5 січня.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Закарпатській області сьогодні, 6 січня.

"Вчора, близько 21:30, до поліції Рахова надійшло повідомлення про зникнення 13-річного Щерби Богдана, жителя селища Кобилецька Поляна. Прибувши за викликом, поліцейські з’ясували, що хлопчик протягом двох днів проживав у будиночку лісника та допомагав 24-річному сусідові заготовляти дрова на зиму", - розповіли правоохоронці.

Під час повернення з лісу додому на підводі, дитина з чоловіком з’їхали до річки. Стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі.

"Після цього 24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спершу чоловік намагався самотужки розшукати малолітнього, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби", - кажуть в поліції.

Наразі пошуки хлопчика тривають. До пошукової операції задіяний весь особовий склад Рахівського відділу поліції, рятувальники, працівники лісової охорони та небайдужі громадяни.

Протягом усієї ночі правоохоронці прочісували лісовий масив та оглядали водойми, однак досі дитину розшукати не вдалося.

Прикмети зниклого 13-річного Богдана Щерби:

зріст 140 сантиметрів;

волосся світле коротке;

худорлявої тілобудови.

Був одягнений у синю куртку, червону шапку, спортивні штани синього кольору та гумові чоботи.

Правоохоронці просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування дитини, негайно повідомити на лінію "102" або до найближчого відділу поліції.

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Нагадаємо, на Закарпатті продовжує вирувати негода. Так через витік річкових вод на проїзні частини, наразі залишаються ускладненими два відрізки дороги - на Хустщині та Берегівщині. Куди краще не їхати.

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