"Загублена душа" і наслідки пропаганди: історія українського підлітка, який вирвався з РФ, але боїться повертатися до України

Херсонського підлітка вивезли до РФ і використовували у пропагандистських роликах. Хлопцеві вдалося виїхати за кордон, але наслідки зомбування, схоже, залишилися.

Британське новинне агенство Reuters розповіло історію депортованого до РФ українського підлітка Дениса Костєва, якого окупанти викорстовували в якості пропаганди і якому все ж вдалося втекти з Росії.

Вісімнадцятирічний Денис Костєв є одним із 4000 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які, за даними України, були незаконно вивезені вглиб окупованих територій або до РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Що відомо про хлопця

Дитинство Костєва пройшло в прийомних сім'ях і дитячих будинках на Херсонщині.

Восени 2022 року, коли Херсон перебував під російською окупацією, Костєву та п’ятьом іншим підліткам, які жили там у дитячому будинку, окупанти сказали, що вивезуть їх з міста.

Після кількох місяців у таборах в окупованому Криму підлітки опинилися в Генічеську на захопленій частині Херсонщини. За словами Костева, їх поселили в холодні сирі гуртожитки Генічеського ПТУ.

Вражений умовами, Костєв поскаржився колаборантам. Та, замість того, щоб допомогти, приїхали силовики і почали погрожувати хлопцеві.

"Вони мені погрожували і казали: ми вас відвеземо в ліс і просто добре поб'ємо. Тебе ніхто шукати не буде, ти – сирота", – згадує Костєв.

Як завербувала ФСБ

У березні 2023 року, приблизно через місяць після приїзду до Генічеська, Костєв розповів, що йому зателефонував місцевий колаборант та сказав зустрітися з кимось за межами коледжу.

Там він побачив двох чоловіків зі зброєю та значками, на яких було написано, що вони з Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ). За його словами, чоловіки забрали Костєва з коледжу і хотіли з ним познайомитися. Після цього ФСБівці дали Костєву 500 рублів.

Протягом наступних тижнів ФСБівці зв’язалися з Костєвим, щоб отримати інформацію, зокрема про можливі місця розміщення української зброї в Херсоні та імена студентів його коледжу, які зв’язувалися зі спецслужбами України. Хлопець запевняє, що конкретних подробиць він ніколи не повідомляв.

Проукраїнський підліток став "зіркою" російської пропаганди

Окупанти зробили з підлітка "зірку" російської пропаганди.

Як писало The Wall Street Journal наприкінці лютого цього року, якщо у Херсоні уже під час окупації підліток знімав ролики Tiktok, у яких висміював окупантів і диктатора Путіна, відверто називавши його лайливим словом, як і всі українці. Про це ж він також відкрито говорив іноземним журналістам українською мовою.

Денис Костєв з іншими дітьми на початку окупації дає інтерв'ю українською мовою

Але у Генічеську та Москві Денис став говорити зовсім інше.

Скриншот з відео на сторінці Дениса Костєва

24 лютого, у річницю російського вторгнення, вийшло відео де Денис на тлі російського прапора розповідав, що мріє служити у лавах армії РФ.

Денис Костєв (справа) дає інтерв'ю російським пропагандистам, стоячи загорнутим у російський прапор. Вже за кордоном хлопець зізнається, що йому просто дали прочитати готовий текст

За його словами, пропагандисти перед інтерв'ю дали йому сценарій і змусили повторити його на камеру. Він сказав Reuters, що брав участь у відео, тому що почувався заляканим і самотнім.

Денис Костєв у костюмі так званої "юнармії", до якої росіяни заганяють українських підлітків і промивають їм мізки / Фото: Фото з відкритих джерел

Контакт з родичами

У Німеччині живуть бабуся та зведений брат Дениса. У травні минулого року його хрещена Ольга Гуруля намагалася поїхати до Генічеська, щоб повернути похресника до родичів.

Гурулю протримали в Москві три доби і депортували, повідомляла волонтерська організація Save Ukraine.

Костєв повідомив, що співробітники ФСБ показали йому відео із затриманою жінкою.

"Це звичайна українська жінка, яка їхала на тимчасово окуповану територію України, щоб повернути свого хрещеника родичам. На хлопця чекають бабуся і старший брат, які з різних причин не могли поїхати самостійно. та інших кількох дітей, які хотіли повернутися до України", – зазначали в Save Ukraine.

ФСБівці, за словами Костєва, дали йому вказівку по телефону сказати зведеному братові, що він не має наміру залишати Генічеськ.

"Мені сказали, щоб я йому передав, що я нікуди не іду, що я не хочу цього", – сказав підліток.

Бабуся Дениса Світлана Панченко, яка зв’язалася з Reuters, підтвердила його розповідь і сказала, що росіяни на нього тиснули, щоб хлопець сказав, що не хоче їхати.

Костєв говорить, що до літа 2023 року покинув Генічеськ і переїхав до Росії, оскільки відчував небезпеку через інтерес до нього ФСБ. Він також почав романтичні стосунки з дівчиною з Москви і хотів бути поруч з нею.

Виїзд з РФ

Але до кінця року Денис відновив контакт зі своїм зведеним братом і почав говорити про поїздку до Німеччини. "Я дуже сумував за своєю родиною", – сказав він.

Костєв сказав, що він також "втомився від порожніх обіцянок" чиновників Львової-Бєлової (воєнна злочинниця, підозрювана МКС в Гаазі у незаконній депортації українських дітей), які пропонували йому місця в престижних університетах Росії та інші стимули, але нічого не виконали.

Костєв залишив Росію в лютому. На той час йому було уже 18 років. Він позбувся своїх старих SIM-карт, намагаючись, уникнути електронного стеження російської влади, і перетнув білоруський кордон.

Коли він намагався в'їхати до Німеччини, щоб зустрітися з родичами, йому було відмовлено. Тому Денис залишився у Польщі.

Прессекретарка Save Ukraine Ольга Єрохіна у коментарі виданню підтвердила його розповідь про поїздку.

Наслідки ворожого зомбування не проходять безслідно

За словами прессекретарки Save Ukraine, Костєв має наслідки проросійської пропаганди, впливу якої він був підданий, і все ще повторював деякі кремлівські наративи про війну.

У своєму інтерв’ю Reuters Костєв говорив, що нібито Київ затягує війну своєю відмовою від мирних переговорів, і що українські війська підірвали Каховську ГЕС – обидва пункти, як відомо, є брехнею.

Водночас хлопець заперечував, що йому промили мізки. Він сказав, що прийшов до своїх думок самостійно. Денис також висловив подяку "добрим росіянам", які, за його словами, допомогли йому.

Підліток заявив журналістам Reuters, що не планує повертатися до України, бо там деякі бачать у ньому "колабораціоніста та пропагандиста".

Журналістам іншого видання, WSJ, він розповідаа про "інсценування в Бучі" та про Маріуполь, який "бомбили українці". Співрозмовники не розуміють, що б це могло означати: чи на нього дійсно подіяла російська пропаганда і він не може отямитися, чи діятиме в Європі на користь ФСБ.

На запитання, почувається він українцем чи росіянином, він відповів: "Я – загублена душа".

Володимир Сагайдак, директор херсонського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який стежить за своїми вихованцями, в одному з інтерв'ю говорив, що Денис був одним із найперспективніших його учнів.

Кремль викрадає українських дітей, щоб готувати з них яничарів

Нагадаємо, що експерти виявили нові докази примусової депортації дітей до Росії.

Там Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить із них майбутнє "гарматне м'ясо".

Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) старшокласників з окупованих територій Луганської області. В липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" в Калмикії.

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