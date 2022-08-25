"Загублені" туристи з-за "поребрика": скільки росіян незаконно перебувають в анексованому Криму

За різними оцінками експертів, в анексованому Криму незаконно перебувають від 500 до 800 тис. росіян.
Також вона додала, що поки невідомо, який статус після звільнення від росіян отримає Крим.
Про це повідомила представниця президента у Криму Таміла Ташева під час брифінгу 25 серпня.
"Ми докладно не прописували в цьому плані (стратегії деокупації Криму — ред.) питання громадянства та прав громадян РФ, які приїхали на територію півострова і перебувають там незаконно. Від 500 до 800 тисяч їх (росіян – ред.), деякі експерти називають такі цифри", – зазначила Ташева.
Зауважимо, що серпень в анексованому РФ Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом останніх тижнів у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".
Нагадаємо, під час другого саміту Кримської платформи український президент Володимир Зеленський запевнив, що незаконно захоплений росіянами Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.
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