"Загублені" туристи з-за "поребрика": скільки росіян незаконно перебувають в анексованому Криму

За різними оцінками експертів, в анексованому Криму незаконно перебувають від 500 до 800 тис. росіян.

Також вона додала, що поки невідомо, який статус після звільнення від росіян отримає Крим.

Про це повідомила представниця президента у Криму Таміла Ташева під час брифінгу 25 серпня.

Також читайте Військовий експерт розповів, який збиток окупантам завдали удари в Криму

"Ми докладно не прописували в цьому плані (стратегії деокупації Криму — ред.) питання громадянства та прав громадян РФ, які приїхали на територію півострова і перебувають там незаконно. Від 500 до 800 тисяч їх (росіян – ред.), деякі експерти називають такі цифри", – зазначила Ташева.

Зауважимо, що серпень в анексованому РФ Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом останніх тижнів у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

Нагадаємо, під час другого саміту Кримської платформи український президент Володимир Зеленський запевнив, що незаконно захоплений росіянами Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.

Тези Зеленського на Кримській платформі

Читайте також: