Загадка для 1 класу збентежила Мережу: чи зможете відгадати ви

Українці сперечаються через загадку в шкільному підручнику для першокласників.

Завдання в навчальному посібнику для першого класу викликало жваву дискусію в Мережі через складність відгадки.

Мати одного з учнів поділилася завданням у соцмережі Threads.

«Загадка в зошиті нашого першокласника, ми відгадували всією родиною. Ваші варіанти?», — зазначила у дописі користувачка Катерина Романюк.

Загадка для 1 класу, допис з соцмереж. / © Скріншот

До обговорення долучилися батьки школярів та вчителі української мови. Через специфічне формулювання завдання користувачі пропонували найрізноманітніші версії, серед яких були «кров», «ікра», «глисти» та навіть «апостроф». Деякі коментатори припускали варіант «кров», проте сумнівалися через уточнення в тексті загадки про відсутність об’єкта у воді.

Реакція користувачів на допис / © скриншот

Більшість користувачів обговорення, зрештою дійшли висновку, що правильною відповіддю є «апостроф». Батьки, які вже стикалися з цим завданням раніше, зауважили, що логіка загадки стає зрозумілою лише в межах поточної навчальної програми.

З’ясувалося, що саме в цей період першокласники вивчають тему вживання апострофа, що й допомагає дітям ідентифікувати правильну відповідь у контексті уроку мови.

Нагадаємо, у соцмережах розгорівся скандал через надмірне навантаження на школярів, яке значно перевищує європейські норми.

