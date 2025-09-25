"Загадкова" кнопка із зірочкою в авто: як вона спрощує керування

Кнопка із зірочкою в авто

Фахівці пояснили, що означає загадкова кнопка із зірочкою в авто. Вона відкриває доступ до улюблених функцій авто, без потреби зазирати в сенсорний екран.

Про це пише Interia.

Раніше переважна більшість опцій у машині запускалася за допомогою спеціальних перемикачів. Але сьогодні передача сигналу дедалі частіше є цифровою. Так, водії змушені використовувати сенсорні екрани, що може відволікати від дороги.

Що означає кнопка із зірочкою

Чимало автомобілів мають фізичні кнопки на кермі або центральній консолі. Одна з них, найчастіше, але не завжди, позначена зірочкою. Багато водіїв не знають, що означає ця кнопка, і вони дійсно багато втрачають. Кнопка із зірочкою пропонує параметри налаштування — це дозволяє отримати доступ до популярних функцій одним натисканням, без необхідності переглядати меню сенсорного екрана.

«Якщо у вашому автомобілі немає стандартної кнопки із зірочкою, обраним або іншим значком, варто перевірити інструкцію з експлуатації, щоб знайти рішення. Деякі марки можуть мати пронумеровані кнопки на центральній консолі, які можуть забезпечити швидкий доступ до кількох функцій автомобіля», — йдеться у повідомленні.

Зазвичай виробник транспортного засобу визначає обсяг опцій конфігурації. Кнопка може активувати одну або кілька доступних функцій. Обрати це можна у меню мультимедійного пристрою або шляхом тривалого натискання кнопки.

Раніше йшлося про те, що є головною причиною зношення двигуна. Так, йдеться про функцію дистанційного запуску. І, мови немає, що вона зручна, адже дозволяє завести мотор ще до того, як водій сяде за кермо.

«Найбільше зношення припадає на момент запуску. Це до 97% ресурсу, який втрачається ще до того, як ви рушите з місця», — пояснив американський майстер Скотті Кілмер.

Фахівець запевняє, що постійні дистанційні запуски скорочують ресурс навіть у нових авто.