Загадкова смерть 14-річної дівчини у Дніпрі обростає моторошними деталями (фото)

Місце, де було знайдено тіло 14-річної Анастасії Ситнікової / © Колаж з фото Нацполіції України та телеграм-каналу «Дніпро Оперативний»

Реклама

У справі про смерть 14-річної Анастасії Ситнікової з Дніпра з’явилися нові тривожні факти. Поки слідство мовчить про причини трагедії, у будівлі, де знайшли тіло дівчини, сталася дивна пожежа.

Про це повідомив телеграм-канал «Дніпро Оперативний».

Тіло Анастасії знайшли у лютому в занедбаній будівлі кафе Nautilus («Маяк») поблизу парку Шевченка у Дніпрі. На місці події не виявили ні мобільного телефону дівчини, ні її особистих речей.

Реклама

За словами знайомих родини, їй майже два тижні не дозволяли побачити тіло Анастасії. Станом на зараз офіційні результати розслідування, як і точна причина смерті школярки, залишаються невідомими. Розслідування триває без відчутного прогресу.

Востаннє дівчина була онлайн 17 лютого о 21:06.

Місце, де було знайдено тіло 14-річної Анастасії Ситнікової / © Телеграм-канал «Дніпро Оперативний»

Після того, як тіло Анастасії знайшли в покинутому приміщенні, у будівлі 4 березня «випадково» сталася пожежа. Це майже через два тижні після того, як дівчину було знайдено мертвою 17 лютого.

«Виглядає не як випадковий збіг, а наче хтось навмисне замітає сліди», — припускають автори публікації.

Реклама

Пожежа в будівлі, де було знайдено тіло 14-річної Анастасії Ситнікової / © Телеграм-канал «Дніпро Оперативний»

Смерть 14-річної дівчини у Дніпрі — останні новини

20 лютого стало відомо, що у Дніпрі знайшли мертвою 14-річну Анастасію Ситнікову, яку шукали два дні після її зникнення 18 лютого у Соборному районі. У поліції заявили про припинення пошуків. Обставини загибелі дівчини не розголошували.

Курсант Дніпровського університету внутрішніх справ зробив цинічне та глузливе фото біля тіла 14-річної дівчини. У ДДУВС та поліції вже відреагували на інцидент: у закладі освіти розпочали службове розслідування, ідентифікували ймовірних причетних та назвали таку поведінку неприпустимою. Поліція Дніпропетровщини підключиться до справи після завершення внутрішньої перевірки університетом.