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Загадкова смерть командира 154 ОМБр Кононнікова: які є три основні версії
Слідство назвало три версії смерті командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова на Запоріжжі.
У справі про смерть командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова розглядають три версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Про це «Суспільному» повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
За офіційними даними правоохоронців, тіло командира військової частини А4962 Володимира Олександровича Кононнікова виявили 28 червня 2026 року о 07:38. У нього було вогнепальне ураження у лівій скроневій ділянці.
Полковник перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області. Поряд із тілом знайшли його особистий пістолет.
«Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення. У межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю», — повідомили журналістам у прокуратурі.
Правоохоронці провели огляд місця події, триває допит військовослужбовців.
Крім того, були призначені судово-медичні та балістичні експертизи, а також заплановано проведення посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи.
Відомості за фактом події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що у неділю, 28 червня, знайшли мертвим командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. У поліції додали, що тіло офіцера було з вогнепальним пораненням.
Приблизно за чотири місяці до трагедії Кононніков став героєм ексклюзивного інтерв’ю ТСН, у якому висвітлив ситуацію на Гуляйпільському напрямку та розповів, зокрема, про стратегічну роль Гуляйполя як важливого рубежу на шляху до Запоріжжя.
Полковнику Володимир Кононнікову було 40 років.