Загадкова смерть на Львівщині: військовий-контрактник знайдений мертвим із вогнепальним пораненням голови

Коли військового знайшли, він був уже мертвим

У військовій частині на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця за контрактом. Трагедія сталася 14 серпня у приміщенні містечка службових собак.

Про це йдеться в ухвалі Самбірського міськрайонного суду.

У чоловіка виявили вогнепальне поранення у лобній ділянці голови. За цим фактом слідчі Самбірського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ («умисне вбивство»). Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Що вилучили на місці

Під час огляду місця події 14 серпня правоохоронці вилучили низку речових доказів: мобільний телефон Redmi чорного кольору; автомат АКМ калібру 7,62 мм 1966 року випуску; магазин до автомата з 29 патронами; гільзу калібру 7,62 мм із маркуванням GGG 01; деформовану кулю від патрона.

Усі ці предмети помістили у спецпакети та передали на зберігання в камеру речових доказів Самбірського райвідділу поліції. 15 серпня слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду задовольнив клопотання слідчого і наклав арешт на вилучене майно.

