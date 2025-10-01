В Дніпрі стався невідомий спалах

Сьогодні ввечері, 1 жовтня, у Дніпрі стався загадковий спалах світла в небі, після чого у місті раптово зникла електрика, а пізніше повідомлялося про перебої з електропостачанням.

Спалах добряче налякав мешканців, адже біле світло охопило дуже велику площу в небі.

Науковці з якими поспілкувався ТСН.ua кажуть, що загадковий спалах у небі міг бути як природнього, так і техногенного характеру. Але більше схиляються до другого варіанту.

«На опублікованих відео недостатньо інформації, щоб будувати якісь версії. Щоб зрозуміти, чи був це метеор потрібно мати зображення хоча б з двох віддалених точок, тоді буде зрозумілим, що це спалахнув саме метеор, а також визначити, на якій приблизно відстані та висоті він летів, якою була швидкість. По кадрах з відео, такі визначення зробити неможливо», — розповів нам один із науковців.

Вчені сумніваються, що спалах метеора в небі став би причиною для зникнення світла. Тому дуже мало шансів, що це саме природнє явище.

Загалом співрозмовник підкреслює, що не бажає офіційно коментувати такі випадки, оскільки під час війни спалахи у небі над Україною на 99% мають техногенний характер.

Ще один вчений з яким ми поспілкувалися, каже, що важко пояснити спалах у небі над Дніпром.

«Від спалаху метеору світло зникати не повинно. Я навіть зателефонував колегам у Дніпрі. Вони поки пояснень цьому не знаходять. А світло зникло у половини міста. Енергетики обіцяють швидко відновити електропостачання. Місцеві бояться сусідства з Запорізькою АЕС. Наразі важко пояснити, що це було», — каже вчений.

Повідомлень про спалах не надходило

Водночас у ДСНС Дніпра нас запевнили, що їм не надходила інформація про спалах в небі над містом.

«Наразі нам нічого не відомо. Енергетики, до речі, написали, що вже немає перебоїв зі світлом. Обстрілів у цей час не було, якихось аварій теж. Повідомлень про спалах в небі нам не надходило», — кажуть рятувальники.

Нагадаємо, що 30 вересня російська армія атакувала «Шахедами» місто Дніпро, спричинивши пожежі та руйнування.