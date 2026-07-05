Удари по Криму

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Україна активізувала атаки, намагаючись перерізати важливі лінії постачання Криму, перетворюючи його на «гігантську мишоловку» для окупантів.

Це підтверджує аналіз супутникових знімків та перевірених відео, опублікованих New York Times.

Минулого місяця Україна атакувала мости та дороги у Криму. Вона розпочала цю хвилю ударів, атакуючи системи протиповітряної оборони та радіолокаційні системи по всьому півострову. Українські військові також пошкодили енергомережу та паливні резерви, що призвело до відключення електроенергії та позбавило російські війська ресурсів.

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За словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, це також змусило деякі російські війська на південному фронті перейти до оборонних операцій.

Як Росія зміцнювала Крим

Автори видання зазначають, що Росія роками зміцнювала Крим, збільшуючи свою військову присутність, розгортаючи сучасні засоби протиповітряної оборони та берегові батареї, а також оснащуючи землю системами запуску ракет.

Винищувачі та бомбардувальники заповнили аеродроми, нові кораблі приєдналися до Чорноморського флоту, а Керченський міст вартістю 3,7 мільярда доларів надав Росії прямий доступ до Криму.

Українська військова кампанія

Спочатку українська кампанія із атак по Криму була спрямована проти російської мережі протиповітряної оборони. За даними Києва, під час атак вдалося знищити 31 систему ППО та радарів.

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«Найбільшим успіхом цих ударів, за словами України, стало те, що вона назвала знищенням радіолокаційної системи „Нева-Б“ вартістю 100 мільйонів доларів, здатної відстежувати цілі на відстані до 370 миль. Ці атаки виявили значні вразливості російської оборони, яка спочатку була створена для традиційних ракет та літаків, а не для флоту безпілотників», — йдеться у повідомленні.

Удари по мостах та дорогах

Після ослаблення протиповітряної оборони росіян Україна перейшла до ударів по лініях постачання — мостах та дорогах. Ці атаки створили динаміку гри «кіт-мишка», коли Росія поспішає відремонтувати пошкодження, а Україна знову завдає удару.

Як свідчать знімки, 7 червня Україна пошкодила один такий міст — Чонгарський міст, що з’єднує Крим з Херсонською областю на півдні України. Росія швидко встановила тимчасовий понтонний міст, але через кілька днів безпілотники знову вдарили по тимчасовому мосту.

Протягом останніх двох тижнів Росія, наймовірніше, побудувала дамбу вздовж пошкодженого мосту, яку може бути важче зруйнувати дронами. На знімках, зроблених компанією Vantor, що займається супутниковою зйомкою, можна побачити будівельну техніку, яка працює на дамбі.

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А поряд з мостами та залізницями, українські дрони протягом місяця атакували вантажні автомобілі, паливні цистерни та поїзди.

Атака по паливних та енергетичних об’єктах

Удари по паливних об’єктах та енергомережі спричинили масові відключення електроенергії в Криму. Це викликало невдоволення росіян, тому місцева влада оголосила надзвичайний стан. На заправках закінчилося паливо, і тисячі людей покинули півострів з початку останніх ударів України.

Протягом червня газета The Times підтверджувала українські удари по нафтогазових сховищах, компресорних станціях та електростанціях.

Військовий аналітик пан Машовець вважає, що Україні може знадобитися кілька тижнів або місяців, щоб бойові можливості Росії погіршилися до такої міри, і вона буде змушена відступити з позицій на півдні України.

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На думку українського енергетичного аналітика Геннадія Рябцева, нестабільна енергосистема Криму на тлі атак «виявила системну вразливість півострова».

Нагадаємо, наприкінці червня ГУР атакувало аеропорт «Бельбек» у Криму, внаслідок чого РФ втратила Міг-29.

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