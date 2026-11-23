Війна в Україні / © Getty Images

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Верхньої Терси, що у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

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Аналітики заявили, що також було зафіксовано, що Сили Оборони України відкинули противника поблизу Устинівки на Харківщині.

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«Сили Оборони України відкинули противника поблизу Устинівки. Ворог просунувся поблизу Верхньої Терси», — заявили у DeepState.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують спроби прорвати українську оборону на сході та півдні України.

Ми раніше інформували, що російська армія готувала масштабне оточення українських військових на Харківщині, але Сили оборони зірвали цей план.

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