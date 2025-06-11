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Загарбники у Харкові влучили у багатоповерхівку: одна людина загинула, понад десять постраждали
У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.
Російські загарбники в ніч проти 11 червня обстріляли місто Харків, в результаті чого загинула одна людина.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що у Слобідському районі міста було зафіксовано влучання у багатоповерхівку, в результаті чого зайнялася пожежа з 3-го до останнього поверху.
«У пʼятиповерховому будинку горять понад 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди», — йдеться у повідомленні.
Пізніше харківський мер повідомив, що стало відомо про одну загиблу людину в результаті обстрілу.
«Є інформація щодо щонайменше десяти поранених», — повідомив очільник міста.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 червня проводять масовану атаку ударних безпілотників на Харків.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.