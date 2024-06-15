"Захід не наважився переступити червону лінію": Пристайко про кредит Україні від заморожених активів РФ

Країни "Великої сімки" (G7) досягли політичної згоди про кредит у розмірі $50 млрд для України. Ці кошти Україна отримає від союзників просто зараз, а погашати кредит будуть відсотками із заморожених російських золото-валютних резервів на суму близько 300 млрд євро. При цьому просто конфіскувати російські активи й віддати Україні західні союзники не наважилися.

Колишній посол України у Великій Британії та ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю OBOZ.UA прокоментував таке рішення. За його словами, "Захід не наважився переступити червону лінію".

"Я вважаю, що історичним воно було б тоді, якби наші партнери на Заході ухвалили дійсно принципове рішення, що з огляду на агресію проти України ми забираємо кошти Росії та передаємо їх на потреби України. Зараз же ми маємо напівісторичне рішення, я би так це формулював. Тобто ми гроші не забираємо, а видаємо кредит, за який буде сплачено відсотками з російських активів. Ба більше, багато хто не вірив, що й цей крок узагалі можливий, через багато причин", - зазначив він.

Однак, за словами експосла у Британії, варто було б безпосередньо забрати й передати Україні російські активи.

"Я уважно читав той документ, який було опубліковано, можливо, мені ще треба трошки більше часу почитати, бо я так і не знайшов слово "конфіскація". Написано, що буде заморожено кошти РФ, які триматимуть до кінця війни, і так далі, але нічого не сказано про конфіскацію. Тобто до цього часу Захід не може переступити цю лінію, червону чи яку там, я не знаю вже, щоб таки ухвалити рішення", - резюмував Вадим Пристайко.

Нагадаємо, у Зеленського озвучили деталі безпекової угоди зі США.

Читайте також провідні новини дня: