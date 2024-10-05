Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з Росією — El Pais

Видання оцінило результати візиту президента Зеленського до США.
Західні партнери почали новий етап тиску на Київ, щоб той став зговірливішим щодо умов припинення війни.
Про це пише іспанська газета El Pais.
Видання зазначає, що багато оглядачів назвали “провальними” і навіть “катастрофічними” результати поїздки президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня.
Так, республіканці прямо дали зрозуміти, що першочерговим завданням Києва є піти на поступки Росії задля припинення війни. А президент Джо Байден, хоч і оголосив про новий пакет військової допомоги, але відмовився скасувати обмеження на використання ракет проти Росії.
Кандидат в президенти Дональд Трамп відверто принижував Зеленського на своїх передвиборчих мітингах весь час, доки він перебував у США, пише видання. А виступ Зеленського в ООН “не знайшов очікуваного відгуку” у решти світу.
Зазначається, що Зеленський намагався представити партнерам “План перемоги”, який дозволив би вийти на переговори з РФ з позиції сили. Натомість партнери України просто хочуть, аби ці переговори відбулися якомога швидше, пише газета.
Нагадаємо, Байден попередив про можливі наміри Трампа, якщо йому “не сподобається” результат виборів у США.
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