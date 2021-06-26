Захід України накрили потужні зливи: людей попередили про селеві потоки та підтоплення

Захід України накрили потужні зливи: людей попередили про селеві потоки та підтоплення

Одразу кілька областей може підтопити.

У Західній Україні 26-27 червня литимуть сильні дощі, що може призвести до підтоплень. Місцевих мешканців попереджають, що через рясні опади у річках підніметься рівень води.

Про це повідомляють у МВС України.

Зазначається, що на річках Карпатського регіону (включає території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. - Ред.) протягом 26-27 червня очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м.

Крім того, у мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза сходу селiв. У зв'язку з цим оголошено І рiвень небезпеки - "жовтий".

Як повідомлялося, у Львові 25 червня сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

Нагадаємо, в Ужгороді величезна гілка впала на голови відвідувачів одного із кафе, які сиділи на літньому майданчику.

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