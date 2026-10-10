Захід України під новою загрозою: реактивні «Шахеди» прорвалися до Львова та Івано-Франківська

Вибух. / © Associated Press

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У ніч і зранку 10 жовтня Росія запустила чимало реактивних реактивних безпілотників по західних областях України. Повітряні цілі долетіли до Львова і Івано-Франківська.

Що відомо, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Реактивні «Шахеди» становлять додаткову небезпеку через вищу швидкість польоту. Це скорочує час на реагування та робить перехоплення складнішим. Тепер ці дрони почали досягати регіонів, які раніше для них були не досяжними — як от Івано-Франківськ і Львів.

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Вранці 10 жовтня реактивний безпілотник залетів до Львова. Українська ППО збила його поблизу міста. О 7:19 Повітряні сили ЗСУ повідомили про дрон, який рухався в напрямку Винників і Львова. Згодом військові уточнили, що він летить у бік міста. Міський голова Андрій Садовий підтвердив, що безпілотник перетнув межі Львова.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО, а згодом — про знищення дрона.

Також сьогодні вночі та зранку в Івано-Франківську пролунала серія вибухів — працювали підрозділи протиповітряної оборони України. Місто атакували російські реактивні БпЛА. За даними моніторів, вперше такі російські дрони-камікадзе долетіли до обласного центру пізно ввечері 8 жовтня.

Зауважимо, за даними моніторів реактивні «Шахеди» вперше долетіли на захід України у серпні. Тоді їх фіксували у Волинській та Рівненській областях.

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Нагадаємо, зранку в Івано-Франківську сталася серія вибухів. Майже годину місто перебувало під атакою БпЛА.

Під час повітряної тривоги РФ атакувала Львів дронами. У місті сталися вибухи.

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