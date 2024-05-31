Західна зброя досі не надійшла на фронт у повному обсязі - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала достатньої кількості американської зброї для доукомплектування додаткових підрозділів,

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю The Guardian.

"Нове озброєння США все ще не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад на північному сході, куди просувається Росія", – сказав президент.

Зеленський наголосив. що агресорка Росія швидше виробляє та постачає зброю до своїх бойових підрозділів, ніж це робить Захід. Видання пише, що глава держави порівняв Україну з "не тонучим" кораблем, а тим, "що повинен дістатися до місця призначення цілим, врятувавши "якомога більше життів".

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена послабила свою політику і дозволила бити по території РФ американською зброєю. Втім, певні обмеження ще залишаються. Так, ударів можна завдавати виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

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