Західні інструктори в Україні: французький полковник розкрив подробиці

В Україні перебувають французькі військові інспектори ще від початку повномасштабного вторгнення.

Відповідну заяву зробив екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг в інтерв'ю Valeurs Acteurs.

Про це офіційно можуть оголосити у четвер, 6 червня, під час заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Але, Йонг наголосив, що французькі війська "вже давно перебувають там". Він також припустив, що оголошення щодо відправлення інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості.

За його словами, французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття в Україну.

"Інструктори також супроводжують в Україну бійців ЗСУ, які пройшли навчання у Франції. Це робиться для того, щоб перевірити, чи правильно вони засвоїли матеріал", - додав він.

Додамо, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому на своїй території іноземних інструкторів.

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