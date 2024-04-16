Західні партнери знають про "голод" ППО в Україні: в Повітряних силах розповіли, яка зараз ситуація

ЗСУ під час стримання повітряних атак використовують свої ресурси на максимум.

Західні партнери проінформовані, що в України недостатньо ракет для ППО. Через що наші захисники не можуть в повні мірі збивати російські ракети, якими вони б’ють по нашій державі.

Про це “Громадському” розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, під час нещодавньої атаки РФ на Трипільську ТЕС, наші захисники збили 16 з 20 російських ракет. Проте чотири з них влучили та повністю зруйнували станцію. Збивати останні ракети було вже нічим. ЗСУ під час стримання повітряних атак використовують свої ресурси на максимум.

"Ви бачили: під час останньої атаки ми збили 16 з 20 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, які використовують Ту-95МС з аеродрому "Енгельс", які можуть долати великі відстані у тисячі кілометрів. Сьогодні ми збили 9 з 9 дронів", - наголосив Ілля Євлаш.

Він також додав, що наша держава сама не виготовляє ракети та системи ППО. Через що ми залежні від допомоги партнерів. Наша влада інформувала партнерів, скільки та яких засобів має для стримування атак РФ.

“Партнери знають про кількість озброєння та ракет, які в нас є. І знають, що нам необхідна допомога”, - підкреслив Євлаш.

На його думку, зараз РФ намагається виснажити нашу ППО, комбінуючи атаки різними повітряними засобами. Москва накопичила цей ресурс, щоб використати в останніх ударах.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що російські окупанти змогли знищити Трипільську ТЕС через те, що в України повністю закінчились ракети для її захисту.

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