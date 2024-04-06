Західні війська в Україні: Зеленський прокоментував ідею Макрона і запропонував свій варіант

В Україні існують добровольчі формування, в яких воюють люди з іншим громадянством.

Заклик України до західних країн з пропозицією введення військ для участі в бойових діях з російським агресором буде мати негативні наслідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

За його словами, йому невідомі подробиці обговорення західними партнерами ідеї президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ інших країн в Україну, але звертатися з таким закликом сьогодні “ризиковано”.

Також читайте Прифронтові країни НАТО підтримують ідею Макрона про введення військ до України - FT

"Я не можу сьогодні публічно сказати "так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте". Знаєте чому? Тому що Росія підніме це [питання]... Це буде хайп у світі, вони [росіяни] почнуть збурювати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші”, - пояснив український президент.

Натомість Зеленський пропонує інший варіант.

“Якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими – у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні", - наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці лютого, Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Відтоді деякі країни НАТО підтримали таку ідею.

Читайте також: