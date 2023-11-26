Західний політик виступив у Раді українською та зірвав овації депутатів (відео)

Парламент Фінляндії має намір визнати Голодомор геноцидом українського народу.
Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-ахо у суботу, 25 листопада, виступив у Верховній Раді. Його промова у День пам'яті жертв Голодоморів була повністю українською.
Відео виступу західного політика опублікував український журналіст американського походження Віктор Коваленко.
"Хто зі світових політичних лідерів може виголосити промову такою ідеальною українською? Може бути лише декілька. Ось сьогоднішнє відео спікера парламенту Фінляндії Юссі Галла-Ахо, який звертається до українського парламенту українською мовою з нагоди 90-ї річниці російського злочину - штучного голоду, який заморив голодом мільйони українців", - підписав він відео.
Свою промову спікер фінського парламенту розпочав із того, що Фінляндія 1939 року зіткнулася з такою ж імперською агресією СРСР, як зараз Україна. 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення до України, нагадав фінському народу "болісне історичне минуле".
Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) November 25, 2023
Галла-аго висловив розчарування, що після розпаду СРСР Росія не змінилася і вона "як тоді, так і сьогодні, не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов’язань".
"Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою", – наголосив він.
Західний політики додав, що минулого тижня керівники фракцій з більшістю депутатів підписали спільну заяву, якою можуть визнати Голодомор геноцидом українського народу з боку радянської влади.
Нагадаємо, Білий дім оприлюднив заяву президента США Джо Байдена в пам'ять про Голодомор.