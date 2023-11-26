Західний політик виступив у Раді українською та зірвав овації депутатів (відео)

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-ахо у суботу, 25 листопада, виступив у Верховній Раді. Його промова у День пам'яті жертв Голодоморів була повністю українською.

Відео виступу західного політика опублікував український журналіст американського походження Віктор Коваленко.

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"Хто зі світових політичних лідерів може виголосити промову такою ідеальною українською? Може бути лише декілька. Ось сьогоднішнє відео спікера парламенту Фінляндії Юссі Галла-Ахо, який звертається до українського парламенту українською мовою з нагоди 90-ї річниці російського злочину - штучного голоду, який заморив голодом мільйони українців", - підписав він відео.

Свою промову спікер фінського парламенту розпочав із того, що Фінляндія 1939 року зіткнулася з такою ж імперською агресією СРСР, як зараз Україна. 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення до України, нагадав фінському народу "болісне історичне минуле".

Who among world political leaders can make a speech in so perfect #Ukrainian? May be just a few. Here is the today's video of the Speaker of the Parliament of #Finland Jussi Halla-aho addressing the #Ukraine's Parliament in Ukrainian on the 90th anniversary of the Russian crime -… pic.twitter.com/eKM4bTfthG — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) November 25, 2023

Галла-аго висловив розчарування, що після розпаду СРСР Росія не змінилася і вона "як тоді, так і сьогодні, не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов’язань".

"Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою", – наголосив він.

Західний політики додав, що минулого тижня керівники фракцій з більшістю депутатів підписали спільну заяву, якою можуть визнати Голодомор геноцидом українського народу з боку радянської влади.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив заяву президента США Джо Байдена в пам'ять про Голодомор.

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